В Бурятии любовник убил возлюбленную, приревновав ее к мужу

В Бурятии задержали уроженца Иркутской области по подозрению в убийстве 25-летней любовницы. О пропаже девушки в полицию сообщила мать погибшей.

Как стало известно, 29 декабря в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже своей 25-летней дочери. Она отметила, что ее дочь никуда не планировала уезжать, все ее документы находятся дома. Вместе с дочкой пропал и ее 29-летний сожитель из Иркутской области, по версии женщины, прихватив с собой мобильный телефон дочери, норковую шубу и ноутбук. Сожитель пришел к матери девушки и занял у нее денег, умолчав о пропаже ее дочери.

Вскоре правоохранителям удалось его задержать, он намеревался поехать в Иркутск, а все украденные вещи продал по дороге. Он пошел на сотрудничество со следствием и признался в содеянном, показав, куда спрятал труп возлюбленной. Как оказалось, погибшая девушка была замужем, однако с мужем не проживала.

В день перед смертью она сидела дома и вместе с сожителем распивала спиртные напитки. Внезапно она ушла, оставив любовника одного. Позднее, вернувшись домой, она рассказала любовнику, что провела ночь с мужем. На почве ревности мужчина принялся избивать возлюбленную и не останавливался до тех, пока она не перестала дышать. После этого он принялся распивать алкогольные напитки, потом поехал к матери убитой и занял у нее денег, а ночью закопал тело возлюбленной в снегу на окраине поселка.

В настоящий момент ведется следствие по данному делу, подозреваемый в убийстве заключен под стражу.