В Сыктывкаре завели уголовное дело после вписки дома у подростка

В Сыктывкаре завели уголовное дело по факту пропажи драгоценностей после вписки, организованной дома у подростка. Так уведомляет пресс-служба МВД по Республике Коми.

В январе горожанка обратилась в полицию с целью составить заявление о краже. Женщина сообщила, что уезжала на несколько дней, а по прибытии не досчиталась украшений общей стоимостью в 22 тысячи рублей. Во время отсутствия в квартире оставался её 16-летний сын.

Правоохранители проверили обстоятельства и определили, что после отъезда матери юноша устроил у себя дома гуляния, которые посетили множество человек. С некоторыми из гостей он даже не был знаком. После оперативно-следственных мероприятий удалось составить список всех присутствовавших на мероприятии. Среди них главным подозреваемым определили несовершеннолетнего студента техникома, которого занесли в реестр отдела по делам несовершеннолетних. Вскоре молодого человека удалось задержать.

Во время допроса подозреваемый сознался, что похитил ценные вещи из квартиры и сдал их за вознаграждение в ломбард. Вырученные средства он потратил на личные нужды. На время следствия задержанному оформили подписку о невыезде.