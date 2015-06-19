В юго-восточном районе Москвы обнаружили труп безработного с пробитой головой

22 января в одном из юго-восточных районов Москвы обнаружили труп безработного мужчины с пробитой головой. Об этом сообщают столичные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Утром полицейские из Люблино получили сигнал о мертвом человеке. Добравшись до квартиры в здании №11 на улице Головачева они действительно нашли мертвое тело. Предварительная проверка показала, что погибший ушел из жизни около 16 часов назад. Зафиксированы повреждения головы. Вскрытие в морге поможет установить точную причину гибели.

Правоохранители проводят следственные мероприятия. Следователям уже удалось установить личность покойного. Мужчина 1979 года рождения не имел постоянного места работы. Другие подробности пока не раскрываются.