В Кабардино-Балкарии мужчину обвиняют в распространении порно с несовершеннолетними
Самое интересное - на нашем канале в Telegram
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который распространял в Интернете порноролики с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба УСКР по республике.
Как стало известно следствию, 25-летний житель Кабардино-Балкарии создал страницу в социальной сети, где занимался распространением порнографических фотографий и видеороликов с участием несовершеннолетних детей. Подозреваемым является житель Урванского района.
В настоящий момент подозреваемый по данному делу задержан, ведется дальнейшее расследование. Отмечается, что если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.