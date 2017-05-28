В Кабардино-Балкарии мужчину обвиняют в распространении порно с несовершеннолетними

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который распространял в Интернете порноролики с несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба УСКР по республике.

Как стало известно следствию, 25-летний житель Кабардино-Балкарии создал страницу в социальной сети, где занимался распространением порнографических фотографий и видеороликов с участием несовершеннолетних детей. Подозреваемым является житель Урванского района.

В настоящий момент подозреваемый по данному делу задержан, ведется дальнейшее расследование. Отмечается, что если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.