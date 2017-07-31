В Башкирии разыскивают серийного насильника маленьких девочек

В Башкирии сотрудники полиции разыскивают насильника, который на протяжении двух лет нападал на маленьких девочек. Отмечается, что педофил изнасиловал девочек в Петербурге, Владимире и Самаре, а теперь может находиться в Уфе.

Как стало известно представителям закона, в период с 2016 по 2917 годы серийный насильник разъезжает по городам России и совращает маленьких девочек. Известно, что он уже побывал в Петербурге, Владимире и Самаре, а сейчас может продолжать свои сексуальные "гастроли" в Уфе. Следствию в настоящий момент известно о 4 случаях сексуального изнасилования детей.

Следователи разместили во все газеты фотографию предполагаемого насильника, отмечается, что перед очередным нападением он попал в глазок камеры видеонаблюдения. Пока о преступнике ничего неизвестно, личность его не установлена, однако правоохранители просят всех горожан, кто видел или может увидеть данного человека, обратиться и передать информацию в полицию.