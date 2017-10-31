В Рязани маршрутное такси сбило 19-летнею девушку

22-го числа текущего месяца на одной из улиц Рязани произошло ДТП, в котором участвовало маршрутное такси. О данном инциденте проинформировали в пресс-центре регионального управления ГИБДД.

Как на данный момент установило следствие, 57-летний водитель микроавтобуса, управляя маршрутным такси Ford Transit, совершил столкновение на нерегулируемом пешеходном переходе с 19-летней девушкой. В момент аварии девушка переходила дорогу.

Пострадавшая девушка была доставлена в ближайшее отделение больницы, с ушибами и ссадинами.