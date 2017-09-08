Власти призвали жителей побережья Аляски эвакуироваться из-за возможного цунами

23 января американские власти призвали жителей прибрежной зоны Аляски эвакуироваться в связи в угрозой цунами. Такое предупреждение сообщила Национальная метеорологическая служба США.

У берегов южной части штата произошли подземные толчки, которые спровоцировали образование океанических волн высотой до десятка метров. Заметив вероятность разрушительного катаклизма, профильное ведомство отправило на мобильные телефоны местных жителей уведомление с просьбой уйти вглубь континента. Землятресение проявило магнитуду 7,9. Его эпицентр зафиксировали в заливе Аляска.

В центре предупреждения цунами Сахалинского управления гидрометеорологической службы распространили итоговые бюлетени, где объявили об отмене опасности для всех прибрежных земель у Тихого океана.