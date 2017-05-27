Над Германией в воздухе спортивный самолет столкнулся с вертолетом

23 января в воздухе над Германией самолет спортивного типа столкнулся с вертолетом. Об этом сообщает германская газета Frankfurter Rundschau со слов полиции Карлсруэ.

Инцидент произошел поблизости от города Филипсбург, расположенного на федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате автокатастрофы скончались четыре жертвы. Оба воздушно-транспортных средства воспламенились.

К месту происшествия съехались представители полиции, пожарной службы, а также бригады "скорой помощи". Представитель правоохранительных органов отметил, что вертолет числится на балансе поиково-спасательной службы. Точное число пострадавших, находившихся на бортах, пока остается неизвестным. Причины крушения расследуются специалистами.