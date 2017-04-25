В Черногорске двое мужчин украли тонну металлолома с заброшенного завода

В Черногорске двое местных житлей 1975 и 1996 годов рождения, совершили кражу одной тонны металлолома с территории бывшего завода на улице Мира. Метал был вывезен при помощи крана-манипулятора.

Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов, молодые люди подрабатывали на одном из предприятий и во время одной из рабочих смен обратили внимание на здание заброшенного завода, решив при этом присвоить себе устаревшее оборудование, сдав при этом его в пункт приема металлолома, сообщают СМИ.

Преступники были задержаны сотрудниками полиции. На момент их ареста, вырученные деньги уже были потрачены.