В США скончалась модель с культового плаката феминисток We Can Do It!

20 января в США скончалась Наоми Паркер Фрэйли, которая стала моделью для культового плаката феминисток под лозунгом We Can Do It! Так во вторник сообщает американский телеканал CNN.

Журналисты сообщают, что Наоми Паркер Фрейли в 1943 году стала прообразом знаменитого изображения для компании Westinghouse Electric. Предполагается, что автор Дж. Говард Миллер вдохновился фотоизображением женщины, работающей за токарным станком в блузе и алом платке в горошину. Позже этот персонаж получил имя Роза Клепальщица и стал своеобразным символом феминистского движения в 80-х годах прошлого века.

По данным CNN, 96-летняя Наоми Паркер Фрейли ушла из жизни в городе Логвью, расположенном в штате Вашингтон. Женщину нашли мертвой сотрудники хосписа, где она проживала.