Пенсионеры в юбилейный раз штурмовали штаб Навального в Краснодаре

Сторонники Навального из Краснодара заявили о том, что пенсионеры, поддерживающие действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, совершили юбилейный штурм предвыборного штаба.

Как заявили оппозиционеры на своем канале Telegram, «отряды Путина» на данный момент ушли. У них это был, юбилейный, 20-й набег. Отметим, что немного ранее группа пенсионеров назвала себя «Отрядами Путина» и неоднократно привлекала к себе внимание СМИ, своими намерениями штурмовать помещение, в котором находятся сторонники известного оппозиционера Алексея Навального. Несколько раз с их помощью был устроен беспорядок в предвыборном штабе, но оппозиционерам неоднократно удавалось сдержать попытки штурма здания. А прошлым летом, пенсионерам удалось забить досками окна, краснодарского штаба Навального.