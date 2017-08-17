В Воронеже пациент проткнул губу ножницами медсестре БСМП

В Советском районе Воронежа агрессивный пациент набросился на медсестру БСМП и проткнул ей губу ножницами. Инцидент произошел в понедельник, 22 января.

Как стало известно, в приемное отделение больницы поступил 61-летний пациент в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и постоянно кидался с кулаками на медиков, оказывающих ему помощь. В какой-то момент он схватил со стола ножницы и воткнул их в губу 44-летней медсестре.

На место происшествия тут же вызвали полицию, дебошира задержали. Будет проведена экспертиза, в ходе которой установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью медсестры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.