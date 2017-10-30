В Аргентине мать выставила фото 15-летней дочери и племянницы на сайте проституток

В Буэнос-Айресе 42-летняя женщина попыталась продать свою 15-летнюю дочь и племянницу на сайте проституток. Отмечается, что аргентинка выставила фотографии девочек на сайте и самостоятельно организовывала им встречи с клиентами, брав за секс с ними 1500 аргентинских песо (около 4,5 тысячи рублей).

Как стало известно, девочки приехали к родственнице накануне Рождества. Она решила, что школьницы уже достаточно взрослые и должны зарабатывать деньги, поэтому выставила их фотографии на сайте проституток. Всех клиентов она уверяла, что девочки уже совершеннолетние, а за секс с ними брала 1500 песо. В ходе обыска правоохранители обнаружили в доме у сутенерши различные парики, секс-игрушки, мобильные телефоны, эротические наряды и младенца, которого родила одна из девочек.

Согласно законодательству Аргентины, за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, женщине может грозить до 10 лет тюрьмы.