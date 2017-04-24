На севере Москвы произошел пожар в складском помещении метро

В Москве произошло возгорание одного из складских помещений метрополитена площадью около 200 квадратных метров.

ЧП случилось на улице Яблочкова 49Б, пожар начался на первом этаже трехэтажного дома Московского метрополитена, где хранились стройматериалы. Причиной оказалось возгорание утеплителя на общей площади 200 кв. метров. На данный момент пожар был полностью потушен, сообщают СМИ.

Руководство метрополитена подчеркнуло, что пожар никоим образом не отобразился на работе подземки, так как здание не является частью инфраструктуры работающего метро.