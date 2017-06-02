В Москве нелегал-трансвестит после секса в машине попал в полицию

На юго-востоке Москвы полицейские задержали трансвестита из Узбекистана, который нелегально находился на территории России. Отмечается, что трансвестит был задержан во время секса в машине с другим нелегалом.

Как стало известно, в салоне автомобиля, который стоял посреди улицы, сотрудники ППС заметили странную парочку, занимавшуюся сексом. Для того, чтобы составить административный протокол о нарушении общественного порядка, правоохранители попросили влюбленных выйти из машины. Как оказалось, в машине находились двое мужчин, причем один из них был с макияжем и в женской одежде.

Во время проверки документов было установлено, что мигранты находятся на территории России нелегально и теперь им может грозить депортация. Во время составления протокола трансвестит из Узбекистана стал путать полицейских, так как он не смог ответить на вопрос, какого он пола - мужского или женского. Немного подумав, нелегал заявил, что принадлежит к двум полам.