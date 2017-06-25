Бездомный щенок из Ростова нашел дом в Испании

Щенок из Ростова-на-Дону нашел себе дом за границей в Испании, а ведь он просто мог замерзнуть на улице на морозе.

Историю со счастливым концом о маленьком щенке рассказала одна из волонтеров из Ростовского центра бездомных животных. Бедного питомца привезли после отлова с тяжелой степенью воспаления легких, но заботливые люди выходили щенка и нашли ему новый дом в Испании.

Щенка по кличке Родион привезли в клинику слабым, худым и больным. Он не мог дышать от кашля, рассказала жительница Ростова Стелла Баранникова. Щенку было назначено лечение, различные компрессы, капельницы, уколы, микстуры и другое. И чудо свершилось, щенок стал на лапки.

Позже волонтер дала объявление в социальную сеть, и вчера, 22 января, песик отправился в новую семью, к хозяйке в Испанию, в город Барселона. У новой владелицы уже есть две собаки. Девушка родом из Ростова, но много лет назад переехала в Испанию.

Однажды она наткнулась на фотографию Родиона, и не смогла остаться в стороне. Она прилетела в Ростов из Испании и заплатила за вакцинацию для малыша, документы, переноску и сам перелет. Малыш принес поездку хорошо, и теперь учится гавкать по-испански.