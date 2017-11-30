В Китае iPhone взорвался после укуса покупателя

В Китае в одном из магазинов розничной техники после укуса покупателя взорвалась поддельная батарея на iPhone. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно, в магазине розничной техники Китая один из покупателей перед покупкой решил проверить на прочность поддельную батарею для iPhone и укусил ее. Через секунду она взорвалась прямо в руках китайца, повезло, что он успел вытащить ее изо рта. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, несмотря на то, что в непосредственной близости к китайцу находились минимум пять человек.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а затем уже его слили в Сеть. По факту произошедшего ведется проверка.