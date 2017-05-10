В Великобритании скончался исполнитель роли телепузика Тинки-Винки

В Великобритании в возрасте 52 лет скончался английский актер Саймон Шелтон Барнс, более известный по роли телепузика Тинки-Винки. Отмечается, что артист умер через 4 дня после своего дня рождения.

Стало известно о том, что в Великобритании скончался исполнитель роли Тинки-Винки в популярном детском шоу "Телепузики". В шоу Барнс заменил оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона. Саймон Шелтон Барнс умер в возрасте 53 лет, спустя 4 дня после дня рождения. Истинная причина смерти артиста в настоящий момент не сообщается.

Стало известно, что похороны Барнса состоятся 7 февраля, родные и близкие артиста проводят его в последний путь в яркой одежде.