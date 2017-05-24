В Австралии полицейские возобновили поиски троих детей, исчезнувших 52 года назад

Австралийские правоохранительные органы обнаружили предположительное место захоронения троих детей, которые исчезли с пляжа Аделаиды зимой 52 года назад.

На участок поврежденной когда-то земли, так называемой аномалии, наткнулись на территории фабрики в Аделаиде. Об этом рассказала местная пресс-служба.

Две недели назад сотрудники правоохранительных органов нашли участок земли, размерами с могилу, которую когда-то повредили. По данным источников, раньше предприятие принадлежало бизнесмену Гарри Фиппсу, который уже привлекал внимание следствия во время расследований. Со слов детектива, в прошлом, который также принял участие в поисках пропавших детей в 1966 году, Фиппс был жестоким педофилом. Совсем скоро полицейские проведут новые раскопки на месте странного места, аномалии. Известно, что 52 года назад трое школьников на пляж в автобусе и безвести пропали. Полицейские составили фоторобот со слов свидетеля, однако по сей день дети так и не обнаружены. И также никаких улик не найдено.

Ранее стало известно, подростки которые затерялись в лесу в Свердловской области, нашлись живыми и здоровыми. Позже они признались, что выжили только потому что их грели собаки.