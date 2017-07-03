В Хакасии родной дядя изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу

В Хакасии местный житель изнасиловал свою несовершеннолетнюю племянницу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент подозреваемый задержан, ведется следствие.

Как стало известно, 21 января 52-летний житель Усть-Абаканского района изрядно выпил и стал домогаться к своей несовершеннолетней племяннице. Отмечается, что 17-летняя девочка гостила у дяди на выходных. Добровольно заниматься с ним сексом девочка отказалась, тогда, воспользовавшись своим физическим превосходством, мужчина напал на школьницу и изнасиловал.

О произошедшем полиции стало известно от самой пострадавшей девочки. Правоохранители тут же задержали подозреваемого в изнасиловании дядю и возбудили уголовное дело. В настоящий момент ведется расследование, решается вопрос о передаче материалов дела в суд. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит не менее 15 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней.