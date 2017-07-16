В Москве насильник отпустил девушку после отказа заняться сексом

21 января насильник в Москве отпустил 18-летнюю девушку после отказа заняться сексом на улице. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на инсайдеров в МВД.

Студетка МФЮА обратилась в полицию с заявлением о попытке изнасилования. Она рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина подобрался к ней сзади на Локомотивном проезде, зажал рот ладонью и увел за жилой дом. После этого злоумышленник изучил содержимое её карманов, однако ничего оттуда не взял. Напоследок он озвучил предложение вступить в половую связь. Потерпевшая отказалась и попросила оставить её в покое. Не услышав согласия, предполагаемый преступник удалился, оставив девушку нетронутой.

Полицейские провели расследование и задержали 29-летнего мужчину из Ростовской области, находившегося на Дмитровском шоссе. Во время допроса уроженец города Шахты признался в соедянном и рассказал о своих предыдущих пяти судимостях. Ранее подозреваемого осуждали за кражи, грабежи и изнасилование. Сейчас против него ведут дело о попытке ограбления. Обстоятельства выясняются.