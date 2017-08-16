Жительница Новороссийска нашла семимесячного ребенка в мусорном контейнере

Женщина из Новороссийска обнаружила семимесячного ребенка в одном из мусорных контейнеров на территории садовнического объединения «Экспресс – 2», проинформировали на сайте прокуратуры города.

Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что одна из местных жительниц, выкидывая мусор, обратила внимание на доносящийся детский плач, в одном из мусорных контейнеров. О данном инциденте женщина немедленно сообщила сотрудникам полиции. Со слов одного из очевидцев, найденный ребенок является маленькой дочерью ее соседей, о местонахождение, которых устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Бригада медиков, приехавшая на место происшествия, оказала ребенку необходимую медицинскую помощь, а после чего доставила девочку в отделение больницы. На данный момент, работники прокуратуры выясняют все обстоятельства инцидента.