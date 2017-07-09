В Кузбасе мужчина из ревности угрожал сварить бывшую жену в кипятке

22 января в Кузбасе местный житель из ревности угрожал сварить бывшую жену в ванне с кипятком. Об этом уведомляет пресс-служба регионального ГУ МВД Росси.

Полицейские ночью получили сообщение о конфликте на семейно-бытовой почве. Прибыв на место происшествия, они обнаружили 61-летнего мужчину, который поливал пострадавшую горячей водой из крана, силой удерживая жертву под струей и выражая угрозы жизни. Медики, прибывшие по вызову правоохранителей, обнаружили у женщины ожоги 1 и 2 степени на руках и голове. Кроме того, они диагностировали множество ушибов.

Сотрудники полиции установили, что супруги расторгли брак несколько лет назад, однако продолжали жить под одной крышей. Мужчина приревновал сожительницу и начал наносить ей повреждения. Соседи услышали женские крики и отправили сигнал в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело по факту угроз. Сейчас следователи проверяют обстоятельства и решают необходимость вести следствие, согласно статье об умышленном причинении легкого вреда.