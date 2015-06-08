Профессор МГУ выгнал студента с экзамена за отказ снять кипу

22 января профессор МГУ выгнал с экзамена студента, который отказался снимать кипу в помещении. Об этом рассказали в Центре "Сова".

Конфликт произошел между заведующим кафедрой экономической и социальной географии России Вячеславом Бабурины и учащимся Львом Бородой. Преподаватель не захотел принимать у молодого человека экзамен, пока тот находился в традиционном еврейском головном уборе. Экзаменатор предоставил выбор: снятая кипа или выход из аудитории.

Лев Борода вышел и отправился в секретариат, где попросил заменить ему преподавателя, принимающего экзамен. Его просьбу удовлетворили. Позже студент выразил свое недовольство в ректорате. Он отметил, что ранее уже подвергался нападкам со стороны преподавательского состава МГУ из-за своей веры. Однажды он попытался отпроситься с урока физкультуры по случаю иудейского праздника Йом Кипур, однако ему посоветовали покреститься.