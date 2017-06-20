В Москве электричка сбила четырех человек

Ночью и утром 23 января этого года в Москве случилось сразу два происшествия гибели жителей на железной дороге. Об этом рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК Российской Федерации, где проводят следственные проверки.

Как пояснили сотрудники ведомства, первый случай случился приблизительно в 00:35 станции "Москва - Савелоская". По предварительным фактам , две молодых человек в алкогольном опьянении были травмированы мимо проходящим электропоездом.

Один из парней скончался на месте от полученных травм, а второй госпитализировали врачи в крайне тяжком состоянии. Второе трагическое происшествие случилось в восемь утра на железной дороге "Тимирязевской" Савельского направления Московской железной дороги.

Там электричка, следующая от Белорского вокзала в аэропорт "Шереметьево", переехал двух молодых людей, они скончались на месте. На данный момент личности парней полиция устанавливает.

Ранее стало известно, что 21 января ароэкспресс насмерть сбил жителя, по данным, он переходил железнодорожную дорогу в неположенном месте. Полиция призывает горожан быть крайне внимательными и осторожными, и не нарушать правила безопасности.