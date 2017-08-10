В Москве студент Бауманки убил девушку из-за неразделенной любви

В Москве студент МГТУ им. Баумана убил свою однокурсницу из-за неразделенной любви. О произошедшем он рассказал в предсмертной записке, которую разместил в соцсети.

Как стало известно, 19-летние парень и девушка приехали в Москву учиться в Бауманке, поэтому снимали квартиру на двоих. Длительное время парень питал к девушке любовные чувства, однако она не отвечала взаимностью и испытывала влечение к другу своего соседа по квартире. В один прекрасный день студентка вернулась с учебы домой, а на нее набросился ее сосед, стал душить и избивать. Когда девушка потеряла сознание, он изнасиловал ее, затем стал резать ножом и опять надругался.

Обо всем этом сам парень рассказал в предсмертной записке, которую разместил на своей странице в соцсети. Также он попросил своих знакомых вызвать полицию, и пока правоохранители ехали, нанес себе увечья и погиб. В прощальной записке он попросил прощения у родителей погибшей студентки, а также передал своим родителям пароли от банковских карт и ноутбука. В предсмертной записке парень написал, что не стоит никого винить, он и сам не подозревал, что на такое способен.

Расследование по данному делу продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.