В Омске проститутка в возрасте изнасилована мужчину

В Омске пьяное застолье троих друзей возрастом от 40 до 50 лет и женщины преклонного возраста, которая в юном возрасте зарабатывала деньги себе на жизнь путем проституции, окончилось тем, что пенсионерка изнасиловала одного из своих собутыльников.

Об этом рассказали в следственном отделе по Советскому кругу СУ СКР по Омской области. По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в декабре прошлого года в одном их домов в Советском круге. Мужчины хотели весело провести вечер и пригласили разбавить мужской коллектив одну старую приятельницу, которая в свое время трудилась проституткой.

Во время застолья с алкогольными напитками, между мужчинами вспыхнула перепалка. 43-летнего жителя сначала жестоко избили и позже попросили приятельницу унизь донельзя его. Позже на утро протрезвев злоумышленники поняв, что наделали вызвали бригаду скорой помощи для потерпевшего.

Врачи нашли на теле жителя многочисленные телесные повреждения, позже в судмедэкспертизе оценили это как тяжкий вред здоровью. После горожанин придя в сознание, пояснил правоохранителям, что он не только избитый приятелями но и изнасилованный приглашенной ими приятельницей.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью горожанина. В отношении мужчин и женщины в преклонном возрасте. Злоумышленники понесут наказание в виде лишения свободы до шести лет.