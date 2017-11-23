Скончался один из основателей южноамериканского джаза Хью Масекела

23 января в Йоханненсбурге скончался 78-летний Хью Рамаполо Масекела, которого считают "отцом южноамериканского джаза". Об этом уведомило издание Enca.

Музыкант погиб после длительной борьбы с раком простаты, который у него диагностировали в 2008 году. В сообщении отмечается, что покойный ушел из жизни мирно в окружении любящей семьи.

Хью Масекела начал свою музыкальную карьеру в 1950-х годах в составе группы Jazz Epistles. Он прославился игрой на духовых интрументах: трубе и кларнете, а также созданием и исполнением собственных композиций. Джазовый исполнитель был ярым противником политики апартеида, чему посвятил немало своих песен. Из-за своих взглядов он был вынужден покинуть Южную Африку. Однако после многочисленных гастролей в США и Великобритании, Хью Масекела вернулся в родной регион, где организовал в Ботсване международную музыкальную школу и благотворительную деятельность.

В октябре он отменил выступление на именном фестивале в Роквиле. Это мероприятие было запланировано заранее и призывало мужчин регулярно проверяться на раковые опухоли.