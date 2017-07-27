В германском аэропорту Ганновера состоялась драка между турками и курдами

В аэропорту германского города Ганновер состоялась драка между турками и курдами. Об этом сообщает Russia Today, разместив на своем сайте видеозапись с места происшествия.

Источники СМИ утверждают, что участники конфликта прибегли к рукоприкладству поблизости от регистрационных стоек компании-авиаперевозчика Turkish Airlines. Причиной стала протестная демонстрация, направленная против турецкой политики в северной части Сирии, которую попытались организовать нескольких десятков курдов. Их действия встретили сопротивление со стороны уроженцев Турции.

Общее количество человек, принявших участие в потасовке, достигало 180. Вскоре после начала сотрудники службы безопасности аэропорта вмешались в конфликт и остановили дерущихся.