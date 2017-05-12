Координатора "Партии прогресса" Навального поймали на секс-переписке со школьницей

Координатора "Партии прогресса" оппозиционера Алексея Навального поймали на сексуальной переписке с несовершеннолетней девушкой. Теперь стороннику Навального грозит до трех лет лишения свободы.

Как стало известно, в Ставропольском крае 26-летнего мужчину поймали на интимной переписке с несовершеннолетней школьницей. В переписке он предлагал девушке заняться сексом, убеждая, что все будет хорошо и ей вовсе нечего бояться.

В отношении координатора "Партии прогресса" было возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы. Стоит отметить, что в Сети также появились скриншоты данной секс-переписки, однако их подлинность пока не установлена.