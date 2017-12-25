В Перу мать выбросила ребенка из окна, чтобы спасти от пожара
Перуанка выбросила своего ребенка из окна горящего дома, чтобы спасти его от разбушевавшегося пожара. Об этом стало известно изданию Daily Mail.
В одной из квартир Перу произошло возгорание. Пламя охватило участок помещения у входной двери отрезало жильцам путь к выходу. Соседи предложили женщине свою помощь и натянули спасательно полотно, чтобы поймать малыша. Она долгое время отказывалась бросать чадо, опасаясь его повреждения при падении, однако вскоре ситуация с огнем стала критической. Завернутый в одеяло ребенок благополучно приземлился на упругую поверхность и вскоре был отправлен в больницу для обследования.
Позже прибыли сотрудники пожарной службы, которые вытащили пострадавшую из горящей квартиры. Женщину также отправили в лечебное заведение. Медики сообщили, что жертвы находятся в стабильном состоянии и серьезно не пострадали.