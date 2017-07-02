Двухмесячный ребенок скончался в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге 22 января этого года в полдень по месту прописки сотрудники правоохранительных органов нашли труп двухмесячной девочки. О жуткой трагедии рассказали сами родители младенца.

По данным правоохранителей, прибывших на место прошествия, на теле погибшего младенца полицейские не нашли никаких следов насильственной смерти. По какой причине у малышки наступила резкая смерть, на данный момент пока неизвестно. Труп ребенка был передан на судмедэкспертизу для установления точной причины, которая погубила новорожденную малышку.

Отмечено, что семья ребенка вполне благополучная и полноценная, она не состоит на учете, и никогда не привлекалась к профилактической проверке. Ранее стало известно, что СК выясняет обстоятельства смерти двоих школьников в Петербурге.