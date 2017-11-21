В Ростове два бизнесмена "кинули" дольщиков на 3,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону двое бизнесменов пообещали построить многоквартирный дом на улице 2-я Володарская и собрали с людей в качестве первого взноса 3,5 миллиона рублей. В результате, строительством дома заниматься бизнесмены не планировали, они просто "кинули" дольщиков.

Как стало известно, на двух бизнесменов из Ростова заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Отмечается, что предприниматели вошли в доверие людей и пообещали им построить многоквартирный дом по адресу: улица 2-я Володарская и взяли с них в качестве первого взноса 3,5 миллионов рублей. Как позже выяснилось, никакого разрешения на строительство у бизнесменов не было, оказалось, что они и не планировали его получать.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Отмечается, что строительство дома так и не началось, и дольщикам пока никто не вернул деньги.