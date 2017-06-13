В Подмосковье гендиректор застрелил своего финансиста во время конфликта

В Подмосковье гендиректор сети ресторанов "Гриль-хаус" во время финансового спора застрелил своего подчиненного. Отмечается, что после этого топ-менеджер нанес увечья себе.

Как стало известно, в подмосковном Реутове в одной из квартир обнаружили тело 59-летнего финансового директора сети ресторанов "Гриль-хаус". Также, медики из этой же квартиры госпитализировали 58-летнего гендиректора этой же фирмы с огнестрельным ранением в шею.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт из-за финансовых долгов. После конфликт перерос в потасовку, в ходе которой гендиректор схватил охотничье ружье и выстрелил в голову финансиста, а затем и себе в шею.

Во время осмотре места преступления правоохранители обнаружили предсмертную записку, в настоящий момент следствие продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.