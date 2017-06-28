Родители убитой в Молдавии женщины собирают деньги на возвращение в Башкирию внуков‍

Родители убитой в Молдавии женщины собирают деньги на возвращение в Башкирию ее тела и оставшихся сиротами троих внуков‍. Пенсионеры решают вопросы с посольством и просят неравнодушных о помощи.

Пенсионеры из Дюртюлей обращаются к общественности за помощью в их трагедии. Недавно в Молдавии погибла их 30-летняя дочь, и они хотят забрать ее тело, чтобы похоронить на родине. Проблема в том, что перевозка через рубеж стоит дорого, и у них нет столько средств. Кроме того, им обязательно нужно ехать в Приднестровье, так как у погибшей остались трое несовершеннолетних детей. По этой причине пожилые люди предоставляют номер своей банковской карты и очень надеются, что им помогут: 4276806027815116.

30-летняя женщина умерла у себя дома от побоев. Травмы, несовместимые с жизнью, ей нанес сожитель. Он пришел и избил ее, потому что ревновал к знакомому. Сейчас подозреваемый находится под арестом.