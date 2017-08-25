В Ульяновске 11 детей в детсаду подхватили кишечную инфекцию

В Ульяновске прокуратура начала проверку в детскому саду "Ягодка" после массового заражения детей кишечной инфекцией. Отмечается, что в период с 19 по 22 января в больницы обратились 11 воспитанников детского сада с предварительным диагнозом гастроэнтерит.

Ульяновская прокуратура заинтересовалась детским садом "Ягодка" после того, как в больницу стали обращаться воспитанники учреждения в возрасте от 2 до 6 лет. Всего помощь понадобилась 11 детям, всем им поставили предварительный диагноз гастроэнтерит. Проверяется, насколько в детском саду ответственно подходили к исполнению закона об охране жизни и здоровья малолетних.

Стоит отметить, что был организован сбор проб воды, смывы с оборудования и инвентаря пищеблока и групп, а также проб готовой продукции. В настоящий момент все заболевшие дети проходят лечение амбулаторно в поликлиниках по месту жительства.