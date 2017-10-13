В Москве во время работы умер водитель автобуса

В Москве во время работы скончался водитель автобуса. Отмечается, что инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.

Как стало известно, в понедельник, 22 января, на востоке Москвы во время работы скончался водитель автобуса. Инцидент произошел тогда, когда водитель находился на маршруте, он умер на Алтуфьевском шоссе.

По предварительным данным, причиной смерти водителя стало серьезное заболевание. В настоящий момент будет проведена экспертиза, чтобы установить истинную причину смерти, на месте происшествия работают правоохранители и выясняют все обстоятельства случившегося.