В Подмосковье полиция изъяла 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Щелковском районе Подмосковья правоохранителям удалось изъять 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, а также 15 тонн спиртосодержащей продукции. Отмечается, что общая стоимость конфискованного алкоголя составляет около 33 миллионов рублей.

Как стало известно, правоохранителям в ходе рейда в Щелковском районе Подмосковья удалось найти подпольный цех, в которой занимались производством контрафактного алкоголя. Так, полиция изъяла около 16 тысяч бутылок алкоголя якобы известных брендов, 15 тонн спиртосодержащей продукции, а также федеральные спецмарки с признаками подделки.

По предварительным данным, общая стоимость конфискованного алкоголя достигает 33 миллионов рублей. Весь конфискованный алкоголь отправили на экспертизу для того, чтобы выяснить, несет ли он опасность для жизни человека.

Помимо этого, правоохранителям удалось задержать и организатора этого нелегального бизнеса. Им оказался 53-летний москвич, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.