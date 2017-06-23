Задолжавшего 300 тыс рублей жителя Магадана отыскали в Санкт-Петербурге

Власти отыскали в Санкт-Петербурге жителя Магадана, который задолжал 300 тысяч рублей за коммунальные услуги. Так сообщает издание VistaNews.

Мужчина перестал платить по коммунальным счетам с 2015 года, проживая в Магадане. В 2017 он уехал в Северную столицу, где занял должность в одном из государственных ведомств. В связи с переездом он выписался из магаданской квартиры и зарегистрировался в жилье, поблизости от работы. Несмотря на смену города, Федеральная служба судебных приставов отыскала должника и прислала письмо с уведомлением по месту трудоустройства.

Управление ФССП по Магаданской области завела против нарушителя несколько производств и вынесесло несколько постановлений, в связи с совершенными деяниями. Теперь магаданцу запрешено предпринимать регистрационные операции с недвижимостью и обращаться в банковские организации за кредитами. Кроме того, новых работодателей посредством постановительного документа известили о необходимости удерживать зарплату для погашения задолженности. Вскоре нарушитель выплатил долг в объёме 307 тысяч рублей и ещё 20 тысяч с него взыскали за нарушение срока исполнения решения суда.