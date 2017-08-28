В Санкт-Петербурге сотрудницу полиции уволили после скандального ролика на Youtube

Сотрудницу полиции Санкт-Петербурга уволили после скандального ролика на YouTube, опубликованного 31 октября. Об этом стало известно городским СМИ.

Видеозапись демонстрирует, как молодая женщина вступила в конфликт с администрацией общественного заведения, в котором проводила время. Сотрудники просили её удалиться за нарушения общественного порядка, однако посетительница демонстрировала удостоверение полицейского и требовала вызвать своих коллег для разбирательств.

В Главном управлении МВД города провели расследование и установили, что на видео зафиксировано поведение старшего сержанта Валерии Беловой, которая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии. В главке считают, что бывшая помощник оперативного дежурного, отработавшая четыре года в МВД, нарушила авторитет органов правопорядка и пыталась использовать звание в личных целях. При этом Валерия Белова на тот момент находилась в отпуске по уходу за ребенком.