Полицейские из Подмосковья за взятку разрешили ограбить магазин

Полицейским из Подмосковья грабители заплатили взятку в размере 55 000 рублей и те их отпустили. Банда, пользуясь моментом, ограбила магазин.

Сейчас бывшим работникам правоохранительных органов предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными обязанностями, повлекшими за собой тяжкие последствия. Двое полицейских остановили для досмотра автомобиль ВАЗ, который был без номерных знаков. В нем они нашли балаклавы, перчатки, пистолеты. В дежурную часть информацию о находках никто не передавал. Полицейские решили по-своему этот вопрос. Они изъяли документы и вещи и запросили 100 000 рублей, а также пару мобильных телефонов. Мошенники смогли достать только 55 000 рублей, но для сотрудников ППС и этого было достаточно. Они отдали им все имущество и их отпустили. Тем самым дав зеленый свет на ограбление магазина. На данный момент полицейские находятся под следствием.