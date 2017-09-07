В Кировском районе полиция обнаружила элитный бордель

22 января полицейские Санкт-Петербурга обнаружили элитный бордель на территории Кировского района. Об этом уведомили в пресс-службе областного ГУ МВД.

На бульваре Новаторов сотрудники правоохранительных органов провели рейд в одном из помещений, где зафиксировали двух "жриц любви", которые оказывали услуги интимного характера за финансовое вознаграждение. Они расположились на своих рабочих местах. Кроме куртизанток на предприятии работал администратор, контролирующий организацию услуг.

Представители ведомства отмечают, что всех работников нелегального учреждения задержали и доставили в полицейский участок. Там против них составили протоколы об административном правонарушении, после чего отпустили на свободу.