В Ленинградской области пенсионерка разгромила иномарку металлической трубой

Пожилая женщина среди бела дня решила совершить акт вандализма над дорогой иномаркой. Она взяла металлическую трубу и беспощадно начала крушить дорогую машину.

Данное происшествие было зафиксировано в городе Сертолото, Всеволжского района Ленинградской области. Очевидцы позвонили в Росгвардию и рассказали о случившемся. Женщину задержали. Ею оказалась жительница города Сертолото, 57 лет. По факту содеянного возбуждено уголовное дело. У автомобиля повреждено лобовое стекло. Причины, по которым женщине захотелось разбить автомобиль, не уточняются.

В Ленинградской области страдают не только автомобили от пенсионерок. Житель поселка Агалотов в состоянии алкогольного опьянения сначала избил женщину, а потом еще и открыл стрельбу по полицейским.