На Ставрополье собутыльники заживо сварили в ванной приятеля

В Ставропольском крае собутыльники заживо сварили в ванной своего приятеля. Инцидент со смертельным исходом произошел в Невинномысске.

Следователи Ставропольского края приступили к подготовке уголовного дела к рассмотрению на уровне судебной инстанции. Известно, что несчастный случай с местными жителями произошел 11 января.

Сообщается, что трое жителей Невинномысска решили в дружеской компании отметить свою встречу и собрались у одного из них в квартире. Через какое-то время приятели потребовали у хозяина квартиры предоставить им денежные средства, чтобы продолжить «банкет» за чужой счет, однако получили отказ.

Тогда озлобленные собутыльники решили отомстить своему другу. Они налили в ванну кипяток и бросили его в воду. От термических ожогов и перенесенного шока последний скончался на месте инцидента.

В настоящее время подозреваемые мужчины задержаны и им намерены предъявить обвинения в причинении намеренного вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.