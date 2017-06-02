Бульдозер в Красноярске уничтожил более полутоны польских яблок

Работниками Россельхознадзора по Красноярскому краю было изъято и уничтожено более полутоны польских яблок, которые запрещены к ввозу на территорию РФ.

На одном из складов Красноярска были обнаружены почти 40 коробок с польскими яблоками, что составило порядка 500 килограмм. Запрещенные фрукты моментально изъяли и утилизировали на полигоне с помощью бульдозера. Уже второй раз в этом году, находят незаконно ввезенные польские яблоки на территорию РФ. Первая партия была обнаружена в канун старого Нового Года, по тому же адресу – Промысловая, 25. Общее количество утилизированных продуктов составляет порядка тонны яблок. Адрес контрабандистов – это общий адрес для нескольких баз. Предприниматели в свое оправдание рассказывают, что не знают откуда эти яблоки. Они их заказывают в Москве, а товар приходит из Белоруссии. Поймать на горячем пока не получалось, поэтому остается верить предприимчивым личностям.