В ХМАО насмерть замерз 34-летний мужчина у больницы

В Ханты-Мансийском автономном округе насмерть замерз 34-летний мужчина у больницы. Несчастный случай произошел 20 января в Нефтеюганске.

Правоохранительные органы Югры начали проверку по инциденту, который был зафиксирован 20 января возле городской больницы Нефтеюганска.

Рано утром сотрудники медицинского учреждения обнаружили на ступеньках больницы мужчину, который не подавал признаков жизни. По предварительно версии, смерть наступила в результате переохлаждения организма.

В настоящее время уже установлена личность погибшего. Это 34-летний мужчина – местный житель. Точную причину смерти озвучат специалисты после проведения необходимых судебно-медицинских процедур.

По данному факту уже инициирована полноценная проверка, в ходе нее должны будут установлены основные моменты происшествия.

Сообщается, что в ночное время в Нефтеюганске градусник термометра опускался ниже 35 градусов по Цельсию.