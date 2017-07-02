В Курске многодетная мать бросила новорождённого сына в переходе. 36-летнюю женщину нашли и осудили.

В Курской области вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Согласно материалам уголовного дела, 36-летняя многодетная мать недавно родила шестого ребенка. После выписки из родильного дома, женщина приехала на железнодорожную станцию в город Фатеж и оставила там в надземном переходе новорожденного ребенка.

Младенца удалось вскоре обнаружить сотрудниками полиции. Через некоторое время по камерам видеонаблюдения удалось установить личность женщины, решившейся избавиться от ребенка. Ей оказалась местная жительница, которая воспитывает еще нескольких ребят в одиночку, при этом нигде не работает.

Женщина пояснила, что вынужденно оставила ребенка, так как у нее не было финансовой возможности на его воспитание. В настоящее время брошенный младенец находится в руках приемных родителей. Еще трое детишек переданы на воспитание в местный интернат.

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