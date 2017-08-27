Под Челябинском после пожара в доме нашли тела 2 человек

В Челябинской области после пожара в частном жилом доме нашли тела 2 человек. В настоящее время следователи ищут версии несчастного случая с летальным исходом.

20 января в сельской местности Челябинской области бригада пожарных прибыла по тревожному вызову очевидцев. По все площади горела постройка жилого предназначения. После локализации и ликвидации огня на месте событий были обнаружены бездыханные тела мужчины и женщины. Их личности уже установлены, однако до сих пор остается загадкой для местных жителей, от чего мог вспыхнуть такой пожар.

Чтобы ответить на данный вопрос, к разбору ситуации приступили следователи Челябинской области из местного СУ СКР. В настоящее время известно, что трагедия произошла в тот момент, когда погибшие занимались распитием алкогольных напитков.

Ранее мы сообщали, что в Омской области при серьезном пожаре в частном доме заживо сгорели пятеро приемных детей.