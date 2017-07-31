Пожар в ОАЭ унес жизни семерых детей

Страшная трагедия произошла в семье в ОАЭ. Ночной пожар унес жизни сразу семерых детей.

22 января произошло возгорание в жилом доме в ОАЭ. Мать сразу позвонила в полицию, как только услышала запах дыма. Но ни спасатели, ни медики ее детям уже помочь не смогли. Семеро детей в возрасте от пяти до тринадцати лет задохнулись от угарного газа. После случившейся трагедии правительством Дубая принято решение установить пожарные сигнализации во всех домах. Причины пожара будут известны только после тщательного осмотра помещения.

Также в промышленной зоне ОАЭ крупный пожар превратил в пепел 12 торговых площадей и забрал жизнь у одного человека.