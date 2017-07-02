В Узбекистане в теле младенца нашли 16 иголок

В Узбекистане в теле младенца возрастом 11 месяцев нашли 16 иголок. Местные врачи в реанимации смогли извлечь осторожно почти все предметы и спасли жизнь.

Ночью 22 января жительница Узбекистана обратилась к врачам скорой медицинской помощи. Она жаловалась, что ее младенец плохо себя чувствует по неизвестным причинам. 11-месячного ребенка срочно доставили в больничный комплекс, где сделали ряд рентген-снимков.

Оказалось, что в разных частях его тела по непонятной причине оказалось сразу шестнадцать иголок различной величины. Каким образом острые предметы попали в организм младенца, планируется выяснить с помощью следственных действий.

В настоящее время мальчик прооперирован. Из его тела в течении нескольких часов извлекали иголки. За первую операцию удалось избавиться от 13 игл. Остальные должны выдернуть чуть позже.

Сообщается, что никаких дополнительных повреждений в пищеварительной системе ребенка не найдено, поэтому версию о том, что он самостоятельно мог проглотить предметы, отмели сразу же.